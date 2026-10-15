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Мишустин: на стимулирование экспорта направят более 1,7 млрд рублей

16:16, 15.10.2026

Средства получат две трети российских регионов

Мишустин: на стимулирование экспорта направят более 1,7 млрд рублей
Фото: взято с сайта government.ru

Правительство направит свыше 1,725 млрд рублей на стимулирование экспорта, прежде всего проектов малых и средних предприятий, реализуемых при участии региональных экспортных центров. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства получат две трети российских регионов — те, кто вовремя подал соответствующие заявки. Это позволит повысить объем зарубежных поставок примерно до 3,2 млрд рублей.

Меры поддержки охватывают все этапы экспортной сделки: от первых консультаций до участия в международных выставках и содействия в размещении на зарубежных площадках. Они также помогают бизнесу искать торговых партнеров на перспективных рынках и адаптироваться к местным требованиям.

предоставлено пресс-службой правительства России

— Это будет способствовать раскрытию торгового потенциала отечественных компаний, развитию внутреннего производства и услуг, а как следствие — повышению качества жизни людей, — подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что правительство выделит более 670 млн рублей на агрострахование в 21 регионе. Общий объем средств в 2026 году превышает 5,5 млрд рублей.

Алсу Сабирзанова

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