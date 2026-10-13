В Татарстане одобрили законопроект о запрете продажи вейпов с 2027 года
Инициатива предполагает запрет розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них
Комитет Госсовета Татарстана одобрил законопроект о полном запрете продажи вейпов в республике с 2027 года. Инициатива предполагает запрет розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них.
Законопроект находился на предварительном рассмотрении в Госсовете республики с начала октября. Запрет планируют ввести 1 марта 2027 года, а снять 1 марта 2032 года. Авторы инициативы считают, что эта мера поможет ограничить доступ к никотинсодержащим продуктам.
В пояснительной записке приведены данные ВЦИОМ, согласно которым 21% взрослых россиян уже пробовали вейпы, а общая доля потребителей составляет 9%. Среди людей до 35 лет этот показатель варьируется от 17% до 26%.
В начале октября «Реальное время» сообщало, что в республике стартовала разработка законопроекта о запрете продажи.
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