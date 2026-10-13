В Татарстане одобрили законопроект о запрете продажи вейпов с 2027 года

Инициатива предполагает запрет розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них

Фото: Реальное время

Комитет Госсовета Татарстана одобрил законопроект о полном запрете продажи вейпов в республике с 2027 года. Инициатива предполагает запрет розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них.

Законопроект находился на предварительном рассмотрении в Госсовете республики с начала октября. Запрет планируют ввести 1 марта 2027 года, а снять 1 марта 2032 года. Авторы инициативы считают, что эта мера поможет ограничить доступ к никотинсодержащим продуктам.

В пояснительной записке приведены данные ВЦИОМ, согласно которым 21% взрослых россиян уже пробовали вейпы, а общая доля потребителей составляет 9%. Среди людей до 35 лет этот показатель варьируется от 17% до 26%.

В начале октября «Реальное время» сообщало, что в республике стартовала разработка законопроекта о запрете продажи.

Дмитрий Зайцев