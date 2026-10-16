Котяков: поручение Путина о повышении МРОТ до 35 тыс. к 2030 году выполнят
В 2027 году МРОТ в России составит 28,9 тыс. рублей
Поручение президента Владимира Путина о повышении МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году будет исполнено. Соответствующие темпы роста предусмотрены проектом бюджета. Об этом на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, передает ТАСС.
В мае 2024 года Путин указом поручил повышать МРОТ опережающими темпами — к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое, до 35 тыс. рублей.
В 2027 году МРОТ в России составит 28,9 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что жители Казани считают справедливым МРОТ в 55,5 тыс. рублей.
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