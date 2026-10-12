На развитие Дальнего Востока и Арктики направят 169 млрд рублей

Также до 2030 года регионам планируется списать 1,1 трлн рублей задолженности по бюджетным кредитам

Фото: Максим Платонов

На программу развития Дальнего Востока и Арктики в ближайшие три года предусмотрено 169 млрд рублей. Еще 100 млрд рублей составит отдельный лимит казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года. Продолжится льготное кредитование Северного завоза. Об этом сообщила директор Департамента межбюджетных отношений Лариса Ерошкина, передает пресс-служба Минфина России.

Для всех регионов на льготные инфраструктурные бюджетные кредиты заложено по 150 млрд рублей ежегодно. Сроки погашения задолженности по отдельным бюджетным кредитам переносятся с 2026—2029 на 2030—2033 годы, что позволит ежегодно высвобождать в регионах около 100 млрд рублей.

До 2030 года регионам планируется списать 1,1 трлн рублей задолженности по бюджетным кредитам. Уже списано порядка 520 млрд рублей. Общая финансовая поддержка регионов в ближайшие три года составит по 3,6 трлн рублей ежегодно, дотации будут проиндексированы на 4%.

Ранее сообщалось, что глава Минвостокразвития Чекунков озвучил стоимость разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике. При этом степень разведанности региона не превышает 20%.

Алсу Сабирзанова