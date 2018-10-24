Новости общества

10:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Администрацию Радия Хабирова возглавил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин

09:21, 24.10.2018
Администрацию Радия Хабирова возглавил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин
Фото: glavarb.ru

Указом врио главы Башкирии Радия Хабирова руководителем администрации главы республики назначен Александр Сидякин.

Ранее Сидякин являлся депутатом Госдумы от Татарстана, а также занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В настоящее время в рамках новой должности он уже представлен коллективу.

Добавим, другим указом Хабирова Евгений Маврин был освобожден от работы руководителя администрации по собственному желанию.

Напомним, ранее восемь вице-премьеров правительства Башкирии ушли в отставку.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты