Администрацию Радия Хабирова возглавил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин

Указом врио главы Башкирии Радия Хабирова руководителем администрации главы республики назначен Александр Сидякин.

Ранее Сидякин являлся депутатом Госдумы от Татарстана, а также занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В настоящее время в рамках новой должности он уже представлен коллективу.

Добавим, другим указом Хабирова Евгений Маврин был освобожден от работы руководителя администрации по собственному желанию.

Напомним, ранее восемь вице-премьеров правительства Башкирии ушли в отставку.