«С опережением сроков»: как в Уфе идет строительство набережной Белой?

К 100-летию Башкортостана строится 5 км набережной Белой. Какой ее увидели уфимцы и Рустэм Хамитов?

В следующем году, когда Башкортостан будет официально отмечать свое столетие, в столице республики, наконец, откроется набережная Белой. С ходом строительства ознакомился и глава региона Рустэм Хамитов, который, судя по всему, остался доволен. Однако восторгов Рустэма Закиевича не разделили наши уфимские коллеги. Предлагаем этот материал вниманию читателей «Реального времени».

Пять бетонных стен для реки

Заявленной целью стало берегоукрепление Белой. Конструкция будет сдерживать грунт и подземные воды, что не позволит склону сползти. «Ожидается колоссальный эффект: берегоукрепление предотвратит ущерб на сумму почти 13 млрд рублей. Набережная защитит более 1 700 жителей от паводка», — подчеркивали в Минэкологии РБ важность проекта.

Мало кто из экспертов увидел смысл в огромных сооружениях в месте медленного и неглубокого течения Белой: зачем выставлять пять стен из бетона, когда, по словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Хамита Мавлиярова, на Черном море девятиметровую волну принимают одной стенкой.

Вторая цель — организация красивого городского пространства, где будут проводить время уфимцы, прогуливаясь вдоль реки или катаясь на велосипедах. Увидев нагромождения бетона, горожане еще больше усомнились в проекте. За всеми этими конструкциями реки попросту не видно. Какие уж тут расслабленные прогулки у воды, если это и набережной не назовешь.

«До начала строительства гидротехнических сооружений (ГТС) проведены все необходимые инженерные изыскания, в том числе и гидрологические, на основании которых подобрано наиболее оптимальное проектное решение, — прокомментировали объем сооружений в пресс-службе правительства РБ. — Кроме того, соответствующие расчеты согласованы с ФБУ «Администрация Камводпуть» и подтверждены экспертами государственной экспертизы».

Вторая очередь на подходе

Масштабное строительство пятикилометровой набережной разделено на четыре очереди. Необходимость в разделении возникла для привлечения средств федерального бюджета. ГТС первой очереди в районе Конгресс-холла и автодорога протяженностью 1,2 км были сданы еще в 2014 году. Благоустройство этого участка не проводилось.

В настоящее время идет строительство второй очереди. В следующем месяце планируется начать строительство автодороги, уже проводятся процедуры по выбору подрядчика. Все работы состоят из трех этапов: строительство ГТС, автодороги и их благоустройство.

«Это три направления расходов, три ГРБС (главные распорядители бюджетных средств, — прим. ред.), — комментирует заведующий отделом освещения деятельности органов госвласти Управления пресс-службы и информации Администрации главы РБ Павел Самойлин, — Минэкологии РБ — ГТС, Гостранс РБ — автодорога, Госстрой РБ — благоустройство».

Три контракта и три исполнителя. Но один заказчик — администрация города. Контракты муниципальные, торги проводит город.

«РусГидро» и стоимость контракта

Контракт стоимостью 2,574 млрд рублей на строительство ГТС второй очереди выиграла компания «Гидроремонт-ВКК». Разговоры о завышенной стоимости начались с самого начала работ.

Стоит напомнить, что «Гидроремонт-ВКК» — дочерняя фирма ОАО «РусГидро», где в свое время трудился сын Рустэма Хамитова Камиль. Глава республики и сам был корпоративным вице-председателем «РусГидро». Его и до этого обвиняли в лоббировании интересов компании, а тут вновь поднялся вопрос: обоснованно ли именно «Гидроремонт-ВКК» выиграл миллиардный контракт.

«Суммы большие, и правоохранительные органы очень внимательно к таким процессам относятся. Все прекрасно понимают, что все должно быть качественно, но в то же время без космических затрат. Строители берут на себя повышенные обязательства: им надо качественно построить по недорогой цене. Первая очередь (1,2 км) ГТС стоила 1,34 млрд рублей, где 1,12 млрд рублей из федерального бюджета. Автодорога обошлась в 800 млн рублей, в том числе 200 млн рублей из федерального бюджета. Стоимость ГТС второй очереди — 2,59 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. На сегодня оплачено 1,69 млрд рублей, — комментирует Павел Самойлин. — Вторая очередь, в связи с корректировками, проходила госэкспертизу пять раз. Ежегодно на объект выдается положительное заключение Росводресурсов МПР России. Объект проверен аудиторами Счетной палаты Российской Федерации. Никаких превышений по стоимости не выявлено».

На данный момент подходит к концу грандиозная реконструкция набережной Волги в Самаре, которая также проходит в четыре очереди. Протяженность четвертой, последней очереди — 1 км. На реконструкцию самарской набережной выделено 660,8 млн рублей. При строительстве первой очереди в Уфе один километр обошелся в 1,1 млрд рублей.

По словам Самойлина, сравнение со стоимостью набережной Самары некорректно ввиду разных объемов и состава работ, а «аналогом уфимского гидротехнического сооружения является ГТС Саратовского водохранилища, где стоимость строительства 1 километра составила 1,3 млрд рублей».

Бетон, железо и трубы

Масштабы набережной действительно впечатляют. По мнению общественности, произведенные работы привели к сужению русла реки и ее обмельчанию. А дальнейшая эксплуатация и ремонт береговых сооружений обойдутся слишком дорого.

«Существенного влияния на русло реки строительство ГТС не оказывает, что подтверждается гидрологическими расчетами и проектом, прошедшим государственную экспертизу с получением положительного заключения», — прокомментировали эти замечания в «Гидроремонт-ВКК».

«Ну, у нас и город ведь немаленький, мы не поселок. Поэтому проблем с содержанием никаких не будет. В защите проекта участвуют не дилетанты, проекты проходят государственную экспертизу», — объяснил Самойлин.

Когда уфимцы смогут увидеть набережную?

«Работают с опережением заявленных сроков. Планируется сдать набережную к столетию республики, то есть в 2019 году, — рассказали в пресс-службе правительства РБ. — Это где-то на один год и 2-3 месяца раньше запланированного».

При этом откроют набережную не всю сразу, а частями: ко Дню города, 12 июня, жители уже смогут прийти и посмотреть на ход работ. При открытии первой части будут проведены публичные мероприятия, где озвучат затраченные суммы.

«Окончание работ по первому этапу (от СОК «Юность» до автомобильного моста) — декабрь 2018 года, окончание работ по второму этапу (от автомобильного моста до ул. Пугачева) — декабрь 2019 года. Все работы ведутся с опережением графика минимум на 6 месяцев», — ответили на наш запрос в «Гидроремонт-ВКК».

Что же в итоге увидят уфимцы?

Сейчас ведутся работы по строительству ГТС набережной. Как только будет создано «тело», начнутся работы по благоустройству (в lll квартале этого года). В октябре жители смогут увидеть благоустроенный участок протяженностью 400 метров.

Как сообщили в пресс-службе аппарата правительства РБ, пока рано говорить об окончательной стоимости благоустройства, потому что будут проходить торги, тендеры, котировки: «Должно быть недорого, но совсем низкой цены тоже не может быть: иначе будет некачественно. Надо соблюсти все балансы. Визуализация в процессе».

Благоустройство включит в себя работы по озеленению, малым архитектурным формам, отделочным работам, прокладке инженерных коммуникаций (ливневая канализация, водоснабжение, освещение, видеонаблюдение), пешеходных и велосипедных дорожек.

Нам обещана «доступная для всех городская среда, дружелюбная к человеку и природе», в которой «природная естественность заложена в каждом элементе». Говорить о какой-то «природной естественности» сложно, когда видишь бетон, железо, трубы.

1 июня прошла церемония ввода в эксплуатацию первого этапа второй очереди. Оркестр, дети с воздушными шарами и сладкой ватой в руках — картинка более чем торжественная.

С чем связана необходимость присутствия детей на церемонии, непонятно. Объект еще не введен в эксплуатацию, на территории до сих пор ведутся работы, то есть это как минимум запрещено законом и небезопасно. На улице 4-5 градусов тепла и промозглый ветер. Сотрудники «РусГидро» раздавали малышам сладкую вату и пакеты с подарками. Лучше бы раздали каски для безопасности, сняв со своей головы. Автобус с детьми по вполне объяснимым причинам сопровождала машина скорой помощи. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.

На церемонии присутствовали Рустэм Хамитов, вице-премьер Фархад Самедов, мэр города Ирек Ялалов, министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев и представители компании-подрядчика. Во время неспешной прогулки главе республики показывали проделанную работу.

Бетонная набережная не пришлась по душе только уфимцам. Рустэм Хамитов же, напротив, остался доволен. Даже покатался на качелях.

По его словам, на набережную стоит привести всех строителей в городе, чтобы показать «как надо строить». Фархад Самедов согласился, подчеркнув, что в городе строят без вкуса, а на набережной все сделано с умом.

Не один раз было замечено, что такой масштабной, глобальной многоуровневой набережной нет нигде в стране. Похоже, что во главу угла ставились именно размеры, а не эстетика и комфорт горожан. Вице-премьер рассказывал, что растения и гроздья цветов по стенам несколько смягчат общий суровый вид.

Зона для желающих погреться под солнышком и позагорать будет располагаться на одном из нижних уровней — бетонной дорожке шириной не более двух метров. Спускаться к воде придется по наклонной бетонной платформе. Видимо, это и есть та самая «природная естественность».

Хамитов вспомнил и про участок под мостом, сказав, что пора бы его привести в порядок. Решение по благоустройству уже готово, по словам Самедова. Пляж «Солнечный» также планируется облагородить в скором времени. При этом было озвучено предложение сделать старый мост над Белой пешеходным.

И Хамитов, и Самедов подчеркивали: будущий вид набережной еще не определен полностью. Возможно, будет создан интернет-ресурс, на котором жители столицы будут делиться своими предложениями и критикой. Будут учитываться мнения уфимцев, и проект будет корректироваться при необходимости.

А мнения у уфимцев уже формируются. Далеко ходить и не нужно — достаточно открыть любую новость о набережной и прочитать комментарии:

«Предлагать сделать магистральный мост, ведущий на окраину города, пешеходным ради обозрения еще одной береговой бездарщины является абсурдом и сравнимо с мнением человека, не владеющего реальной обстановкой. Скорее всего, указывает на бездарность чиновника такого уровня. Хотя талантов искать среди них не приходится».

А фотографии простых уфимцев из социальных сетей сопровождаются комментариями:

«Три миллиарда рублей за помойку на берегу реки, где, кроме вони мочи, презервативов, останков еды, бутылок, мешков, полных мусора, угля, можно видеть прекрасный массив леса за рекой».

«Представляю, как перед торжественной сдачей все прибирали, чтобы мешки в кадр не попали. Главное же — отчитаться. Затем «участвовать» в новом тендере на благоустройство. Думаю, лот будет тоже с большим количеством нулей».

«Ну, сворована куча денег на какое-то неимоверное уродство. Неужели на урны денег не хватило? Или мозгов не хватило поставить урны с внутренними мешками, как во многих городах, через каждые 10 метров? Неужели нет в этом районе ответственного за то, чтобы там было чисто?».

«Неужели экологи не видят, что пакеты и все упаковки просто смывает с набережной в реку? В реке рыбы? Какие рыбы, девочка, у нас тут 3 миллиарда выделено на набережную, не до рыб нам».

«Приезжайте на набережную делать селфи на фоне мусорных пакетов, ходить по презервативам, вдыхать запах мочи и тухлятины. Тут 3 миллиарда, говорят. Вот он, запах больших денег».

Фото facebook.com/valeriya.lesonen



А в торжественной обстановке лично для Рустэма Хамитова показывали совершенно другие виды.

«ПроУфу»