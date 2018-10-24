Хабиров провел совещание по проблеме обманутых дольщиков

Сегодня врио главы Башкортостана Радий Хабиров в Доме Республики провел совещание по проблемам обманутых дольщиков.

В нем приняли участие члены правительства РБ, руководители правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов.

В ходе совещания Радий Хабиров поручил в течение ближайших двух недель представить план-график работ по каждому объекту, а через полтора месяца — утвердить финансовые схемы, передает пресс-служба главы РБ.

Руководитель региона отметил, что правоохранительные органы должны изучить законность действий застройщиков.

Радий Хабиров также подчеркнул, что будет держать ситуацию на личном контроле.

