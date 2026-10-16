Всемирный банк прогнозирует нехватку 800 млн рабочих мест

Экономика сможет создать лишь около 400 млн рабочих мест

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие 10—15 лет на мировой рынок труда выйдут 1,2 млрд молодых соискателей, однако экономика сможет создать лишь около 400 млн рабочих мест. Дефицит составит порядка 800 млн. Об этом на сессии МВФ и ВБ в Бангкоке заявил президент Всемирного банка Аджай Банга, передает «Ъ».

— Сегодня этот вызов арифметически характеризуется нехваткой примерно 800 млн рабочих мест, — сказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ситуация усугубляется конфликтами, сужением фискального пространства, ростом долговой нагрузки и высокими ценами на базовые товары, включая энергоносители и удобрения. В связи с этим Банга выступил за трансформацию глобальной модели развития: успех будет зависеть от объединения государственных финансов, частных инвестиций, благотворительных инициатив и технологий. Там, где риски наиболее велики, госфинансирование останется незаменимым.



Ранее сообщалось, что работодатели Татарстана направили более 3,6 млн приглашений на работу с начала года. Молодых специалистов активнее зовут в продажи и розничную торговлю, а кандидатов старше 30 лет — трудиться по рабочим специальностям.

Алсу Сабирзанова