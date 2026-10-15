Маркетплейсы попросили Минфин сохранить льготную УСН для торговли

Отмена региональных льгот может одновременно увеличить издержки большинства селлеров и замедлить восстановление бизнеса после потерь в логистике

Фото: Динар Фатыхов

Ассоциация цифровых платформ (АЦП) попросила Минфин не отменять пониженные региональные ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) для оптовой и розничной торговли с 2027 года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на письмо представителей АЦП в адрес ведомства.

Участники рынка предупредили, что повышение налоговой нагрузки ударит по селлерам, пострадавшим от атак на логистическую инфраструктуру.

Для электронной коммерции вопрос критичен, уверяют авторы. Около 76% продавцов на маркетплейсах работают по УСН. Отмена региональных льгот может одновременно увеличить издержки большинства селлеров и замедлить восстановление бизнеса после потерь в логистике.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Минфин ранее объяснял возможную отмену льгот стремлением ограничить использование региональных ставок для ухода от налогов. Однако эксперты АЦП уверены, что данные меры значимо не повлияют на «обеление экономики».

Напомним, накануне в Госсовете Татарстана на совместном заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам и экспертного совета обсуждали вопросы налогообложения.

Зульфат Шафигуллин