Маркетплейсы попросили Минфин сохранить льготную УСН для торговли
Отмена региональных льгот может одновременно увеличить издержки большинства селлеров и замедлить восстановление бизнеса после потерь в логистике
Ассоциация цифровых платформ (АЦП) попросила Минфин не отменять пониженные региональные ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) для оптовой и розничной торговли с 2027 года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на письмо представителей АЦП в адрес ведомства.
Участники рынка предупредили, что повышение налоговой нагрузки ударит по селлерам, пострадавшим от атак на логистическую инфраструктуру.
Для электронной коммерции вопрос критичен, уверяют авторы. Около 76% продавцов на маркетплейсах работают по УСН. Отмена региональных льгот может одновременно увеличить издержки большинства селлеров и замедлить восстановление бизнеса после потерь в логистике.
Минфин ранее объяснял возможную отмену льгот стремлением ограничить использование региональных ставок для ухода от налогов. Однако эксперты АЦП уверены, что данные меры значимо не повлияют на «обеление экономики».
Напомним, накануне в Госсовете Татарстана на совместном заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам и экспертного совета обсуждали вопросы налогообложения.
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