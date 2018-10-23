«Башавтотранс» отменил торги по продаже недвижимости
Государственный перевозчик «Башавтотранс» начал отменять торги по продаже недвижимости. Уже сорвались аукционы по объектам в Октябрьском и Мелеузе.
В первом случае компания выставила на торги гараж, оцененный почти в 15 млн рублей, пишет «Коммерсант».
В Мелеузе же с молотка планировалось пустить здание автовокзала за 5 млн рублей.
Кроме того, под Стерлитамаком в поселке Загородный «Башавтотранс» продавал бывший профилакторий. Начальная цена составила 44,9 млн рублей. Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия допущенных участников.
Напомним, что накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал отставки директора «Башавтотранса» Разима Махиянова. В тот же день чиновник покинул предприятие, а на его место был назначен директор УПАТП №1 Надир Самиев.БизнесТранспортОбществоВласть Башкортостан
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