На должность мэра Уфы осталось девять кандидатов

Комиссия по проведению конкурса на замещение должности мэра Уфы провела отбор кандидатов в понедельник, 22 октября.

Из 28 человек на следующий этап были допущены девять претендентов. Основные причины недопуска — несоответствие документов, в том числе непредоставление справок о доходах и расходах, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

В список допущенных к конкурсу вошли:

Гайнанова Альбина Галирахмановна, Зайнуллин Руслан Флюрович, Кабиров Артур Робертович, Котов Олег Александрович, Мустафин Ульфат Мансурович, Нуртдинов Руслан Борисович, Саитова Рамиля Хамитьяновна, Хабибрахманов Шамсулла Хабибуллович, Хафизов Рустам Фларидович.

Следующий этап отбора состоится 26 октября. В этот день пройдет экзамен на знание законодательства разного уровня. 29 октября кандидатам будет предложено устно изложить видение социально-экономического развития Уфы, проблем и основных направлений по улучшению деятельности. Решение об утверждении кандидата в должности главы администрации города примут депутаты Горсовета Уфы 29 октября.

Напомним, что депутаты Горсовета Уфы одобрили уход предыдущего мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ 27 сентября. На следующий день на заседании республиканского парламента было решено отправить экс-мэра в Совет Федерации. Выборы нового главы города назначены на 29 октября.