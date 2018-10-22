На должность мэра Уфы осталось девять кандидатов
Комиссия по проведению конкурса на замещение должности мэра Уфы провела отбор кандидатов в понедельник, 22 октября.
Из 28 человек на следующий этап были допущены девять претендентов. Основные причины недопуска — несоответствие документов, в том числе непредоставление справок о доходах и расходах, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.
В список допущенных к конкурсу вошли:
- Гайнанова Альбина Галирахмановна,
- Зайнуллин Руслан Флюрович,
- Кабиров Артур Робертович,
- Котов Олег Александрович,
- Мустафин Ульфат Мансурович,
- Нуртдинов Руслан Борисович,
- Саитова Рамиля Хамитьяновна,
- Хабибрахманов Шамсулла Хабибуллович,
- Хафизов Рустам Фларидович.
Следующий этап отбора состоится 26 октября. В этот день пройдет экзамен на знание законодательства разного уровня. 29 октября кандидатам будет предложено устно изложить видение социально-экономического развития Уфы, проблем и основных направлений по улучшению деятельности. Решение об утверждении кандидата в должности главы администрации города примут депутаты Горсовета Уфы 29 октября.
Напомним, что депутаты Горсовета Уфы одобрили уход предыдущего мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ 27 сентября. На следующий день на заседании республиканского парламента было решено отправить экс-мэра в Совет Федерации. Выборы нового главы города назначены на 29 октября.ОбществоВласть Башкортостан
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