В Татарстане на ремонт трамвайных путей планируют выделять по 5 млрд рублей в год

Программа охватит крупнейшие города республики — Казань, Набережные Челны и Нижнекамск

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с 2027 года запустят трехлетнюю программу ремонта трамвайной инфраструктуры, сообщила замминистра финансов республики Оксана Кисапова на заседании комитета Госсовета при обсуждении бюджета на 2027–2029 годы.

Программа охватит крупнейшие города республики: Казань — 3 млрд рублей, Набережные Челны — 1 млрд и Нижнекамск — 1 млрд.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, республика планирует выделять еще по 1 млрд рублей в год на обновление трамвайного парка. До конца 2026 года ожидается поставка 22 белорусских трамваев.

Напомним, в конце сентября Минтрансу Татарстана было поручено разработать пятилетнюю программу ремонта трамвайных путей. Раис республики подчеркнул необходимость модернизировать систему управления городским транспортом для повышения качества и эффективности пассажирских перевозок.

Зульфат Шафигуллин