В сентябре банки отказали по 79,2% заявок россиян на потребкредит
При этом за заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом конкуренция нарастает, хотя доля отказов по их заявкам все еще составляет 49%
В сентябре 2026 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России составила 79,2%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель продолжает оставаться на стабильно высоком уровне.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки сохраняют низкий аппетит к риску из-за жесткой денежно-кредитной политики и ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой.
При этом за заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (более 750 баллов) конкуренция нарастает, хотя доля отказов по их заявкам все еще составляет 49%.
Наибольшие доли отказов зафиксированы в Забайкальском крае (81,4%), Кемеровской (81,1%) и Новосибирской (81,0%) областях. Наименьшие — в Нижегородской области (75,6%), Белгородской (76,1%) и Воронежской (76,3%) областях. В Москве доля отказов по кредитам наличными составила 76,8%. По сравнению с августом показатель в столице вырос на 0,8 процентного пункта.
Ранее исследователи сообщали, что каждый пятый житель Казани готов взять кредит на крупную покупку.
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