Директор «Башавтотранса» покинул свой пост

Глава ГУП «Башавтотранс» Разим Махинов оставил свою должность. Руководящий пост в компании он занимал с июля 2017 года.

Говорить о причинах принятого решения и формулировке увольнения он отказался, сославшись на занятость, передает «Коммерсант».

Напомним, сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил уволить директора ГУП «Башавтотранс» Разима Махиянова Руководитель республики негативно высказался о ситуации на предприятии.