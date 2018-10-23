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Власти Уфы планируют в два раза сократить количество общественного транспорта

10:45, 23.10.2018
Власти Уфы планируют в два раза сократить количество общественного транспорта
Фото: pixabay.com

Власти Уфы намерены оптимизировать работу общественного транспорта в городе, сократив количество автобусов и электротранспорта.

В рамках совещания в управлении транспорта и связи администрации Уфы было озвучено, что в настоящее время на улицах работают 3150 транспортных средств, в числе которых 260 автобусов «Башавтотранса», 80 трамваев и 110 троллейбусов. После «оптимизации» планируется оставить 1,4 тысячи автобусов и около 200 единиц электротранспорта.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал решить проблему с нелегальными перевозчиками в Уфе. В качестве примера приведена Казань.

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Общество Башкортостан
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