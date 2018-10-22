Радий Хабиров поручил уволить директора «Башавтотранса»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил уволить директора ГУП «Башавтотранс» Разима Махиянова. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства.

Руководитель республики негативно высказался о ситуации на предприятии. В частности, его возмутило то, что районы теряют автовокзалы, а убыток у компании за семь месяцев увеличился в 2,5 раза. В итоге Хабиров попросил предоставить ему информацию по текущему состоянию дел в «Башавтотрансе».

«Руководитель ГУП «Башавтотранс» должен быть уволен сегодня», — подытожил врио главы Башкирии.

Напомним, «Башавтотранс» — крупнейший региональный перевозчик. С прошлого года предприятие активно продает активы. В правительстве эту политику объясняли реализацией программы финансового оздоровления ГУП, убыток которого в 2016 году составил до 485,82 млн рублей.



