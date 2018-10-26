Генпрокуратура РФ инициировала задержание зампрокурора Башкирии Олега Горбунова

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Генпрокуратура России инициировала задержание заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, подозреваемого во взятках.

По информации «Интерфакса», с согласия надзорного ведомства правоохранительными органами республики проведены проверки, послужившие основанием для привлечения к уголовной ответственности прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела были установлены обстоятельства, способствовавшие изобличению в противоправных деяниях первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова.

Напомним, в настоящее время следователи задержали первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова при попытке покинуть Россию. Он подозревается в получении взятки в размере 10 млн рублей.