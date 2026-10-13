Табачные магазины Казани выставили на продажу на фоне запрета вейпов

Несмотря на название «табачный магазин», на фото объявлений за затемненной витриной видны жидкости для парения и вейп-оборудование

Фото: скриншот с Avito

На площадках объявлений в Казани появились предложения о продаже действующих табачных магазинов и торговых сетей. Так, собственник предлагает сеть из трех табачных магазинов, работающих с 2009 года, их выручка — 2,15 млн рублей в месяц, чистая прибыль — 382 тыс. рублей, товарные остатки — на 2,6 млн рублей. В сеть входят семь продавцов и управляющий, а цена объекта — 4,9 млн рублей при заявленной окупаемости 12—13 месяцев.

скриншот с Avito

Помимо сети, на продажу выставлены и одиночные точки: один из магазинов в Казани предлагают за 900 тыс. рублей с оборудованием и товарным остатком, другой — рядом с Энергоуниверситетом — за 2,7 млн рублей, с возможностью купить как с товаром, так и без него.

Несмотря на то что в объявлениях речь идет о «табачных магазинах», на приложенных к ним фотографиях за затемненной витриной видны жидкости для парения и соответствующее оборудование. Иными словами, формально они табачные, но по факту эти точки торгуют и вейп-продукцией, на которую и направлен готовящийся запрет. Однако авторы объявлений связь продажи с готовящимся запретом вейпов не называют.

скриншот с Avito

При этом в республике готовится запрет именно на вейпы: Комитет Госсовета РТ по экономике сегодня одобрил законопроект о полном запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Сейчас розничной торговлей табачной и никотинсодержащей продукцией в Татарстане занимаются 343 организации и предпринимателя, из них 303 платят налоги в консолидированный бюджет республики.

Дмитрий Зайцев