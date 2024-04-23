Итоги дня: замедление экономики в Татарстане, чемпионат по бильярду в Казани, дата инаугурации Путина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 23 апреля.
- В Казани продолжается рост на рынке долгосрочной аренды квартир. На цены давят высокие ставки на ипотеку на вторичном рынке, туристический сезон и предстоящие Игры БРИКС. Предложение квартир на рынке, по данным «Авито Недвижимости», за год сократилось на 33,6%.
- За 3,5 месяца 2024 года в Татарстане поступило несколько жалоб на поставку препаратов для ВИЧ-инфицированных. Об этом пациенты сообщали на сайте «Перебои.ру». С начала года там зафиксировано шесть жалоб: две — из Казани, по одной — из Набережных Челнов, Елабуги, Альметьевска и поселка Октябрьский.
- Доля страдающих ожирением детей в возрасте до 17 лет в Татарстане в 2023 году составила 2 166,7 случая на 100 тысяч населения аналогичного возраста. При этом республиканские показатели оказались выше общероссийских.
- В Казани задержали руководителя автономной некоммерческой организации «Центр социальной поддержки граждан «Доверие» Дениса Логунова. Он подозревается в серии покушений на незаконный сбыт наркотических средств.
- Татарстанская делегация вернулась из Баку, где провела IV заседание совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
- Сегодня на Казанском вокзале состоялась торжественная встреча агитационного поезда «Сила в правде», который отправился в путь по городам России. В его вагонах представлены экспонаты, посвященные событиям специальной военной операции, патриотизму и истории России.
- Петербургский производитель 3D-станков может стать третьим претендентом на открытие центра контрактной печати изделий для предприятий Татарстана.
- Перед Заинским судом предстанет 63-летний глава Поповского сельского поселения Татарстана Ислам Амерханов. Его обвиняют по шести эпизодам превышения полномочий и шести эпизодам присвоения вверенных средств.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы под названием «Национальный словарный фонд».
- Представитель Минпросвещения доложил, что с 1 июля в 523 школах откроются специализированные кружки и в 30 колледжах — центры практической подготовки для обучения управлению беспилотниками.
- В Буинском районе обустроят новые контейнерные площадки. Полная стоимость установки — 3 589 806 рублей.
- Более 100 молодых ученых из 29 вузов России съехались в Казань, чтобы принять участие во втором туре Менделеевского конкурса студентов-химиков.
- На нью-йоркской бирже Comex зафиксировано значительное падение цен на золото. В понедельник котировки июньских контрактов на золото по итогам торгов упали на 2,8%, достигнув минимального уровня с 5 апреля.
- Пресс-служба УМВД России по Казани в своем telegram-канале предупреждает жителей города об отключении системы электронной очереди в отделе по вопросам миграции 24 и 25 апреля.
- Кабмин Татарстана принял решение внести изменение в порядок предоставления субсидий из бюджета юридическим лицам, 100% акций (долей) которых принадлежат Татарстану.
- «Автодор» сообщает, что трасса М-12 будет готова к пиковому трафику на майские праздники и началу туристического сезона. Компания увеличит штат сотрудников многофункциональных зон и контейнерных АЗС на время туристического сезона, чтобы избежать очередей на заправках и в зонах отдыха.
- В положение о государственном природном заказнике регионального значения комплексного профиля «Голубые озера» внесены изменения.
- Этим летом в Казани на протоке Булак появится новый фонтанный комплекс. Для проведения работ понизили уровень воды в протоке.
- Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела совещание, посвященное реализации национального проекта «Образование». В ходе встречи обсуждались итоги 2023 года и результаты, достигнутые за I квартал текущего года.
- Минниханов провел в Доме правительства Татарстана заседание совета директоров акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг». На заседании был представлен ряд инновационных проектов.
- Совет директоров «Татнефти» определился с выплатой дивидендов.
- В Татарстане в марте 2024 года зарегистрировано более 9 тысяч сделок с недвижимостью, в том числе в Казани — 736. Также в марте 2024 года в регионе было совершено 5 946 сделок по купле-продаже жилья, что немного выше февральских показателей.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.
- В Казани подвели итоги XI Международной олимпиады по татарскому языку и литературе. Гран-при присуждено Раисе Абдуллиной из казанской школы-интерната «СОлНЦе», Ильдану Калимуллину из татарской гимназии №65 г. Уфы Республики Башкортостан и Зульфие Шарафутдиновой, студентке второго курса Кыргызско-Российского Славянского университета в Киргизии.
- Государственная статистика показывает, что в Татарстане за 2023 год приобрели около 400 единиц сельскохозяйственной техники. Это на 36 единиц больше, чем в 2022 году.
- До старта Игр БРИКС остается ровно 50 дней. Уже сегодня началась продажа билетов на соревнования, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня.
- Сегодня в Казани на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева состоялось торжественное открытие Международного турнира по бильярдному спорту — Кубка раиса Республики Татарстан (Кубок мира) среди мужчин и женщин. В церемонии открытия принял участие Рустам Минниханов.
- В 2023 году в России зарегистрировано 686 лекарственных препаратов, из них 77% — российского производства.
- В финском городе Тампере закрывается музей Ленина, который работал с 1946 года.
- Минниханову представили итоги исполнения бюджета Татарстана за I квартал 2024 года. В начале года рост экономики Татарстана замедлился по сравнению с показателями 2023 года.
- Депутаты Госдумы предлагают ввести адресную помощь гражданам в трудной жизненной ситуации. Помощь будет оказываться в виде социальной карты «Помощь», которая позволит ее владельцу приобретать товары первой необходимости, в том числе продовольственные, лекарственные препараты и медицинские изделия.
- Учащиеся из Казани заняли призовые места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
- Лучшим инклюзивным проектом для школьников России признан проект «Профи буду Я» ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».
- Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщил о назначении Константина Гагаринова на должность директора казанского филиала. Ранее он возглавлял региональное представительство телеком-оператора в Кировской области.
- Издательство АСТ сообщило о приостановке продажи романов Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь» и Мадлен Миллер «Песнь Ахилла». Причиной стало предостережение прокуратуры.
- Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития России на ближайшие три года. Согласно прогнозу, в 2024 году ожидается рост ВВП на уровне 2,8%.
- Казань примет федеральный проект «Музейные маршруты России». Событие, в котором ожидается участие порядка 300 гостей, пройдет с 24 по 27 апреля на различных площадках города.
Ключевые события 790-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 152 мм орудие Д-20.
- Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30, а также три полевых склада с боеприпасами.
- Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи и Семеновка Донецкой Народной Республики.
- Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».
- Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 104 украинских беспилотных летательных аппарата, тактическая ракета «Точка-У», шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», а также четыре авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции.
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Анастасия ФартыгинаОбщество Татарстан