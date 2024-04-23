Депутаты Госдумы предлагают ввести адресную помощь гражданам в трудной жизненной ситуации

Депутаты Государственной думы Сергей Миронов, Олег Нилов, Дмитрий Гусев, Яна Лантратова, Алексей Кузнецов, Михаил Делягин, Николай Новичков разработали законопроект «Об адресной помощи гражданам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации».

Законопроект устанавливает правовые и организационные основы помощи гражданам и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Помощь будет оказываться в виде социальной карты «Помощь», которая позволит ее владельцу приобретать товары первой необходимости, в том числе продовольственные, лекарственные препараты и медицинские изделия. Перечень товаров первой необходимости установит правительство России.

Под трудной жизненной ситуацией авторы законопроекта понимают обстоятельства, которые объективно ухудшают условия жизнедеятельности гражданина или семьи и последствия которых они не могут преодолеть самостоятельно. К таким ситуациям относятся, например, утрата имущества в зоне проведения специальной военной операции, вынужденный переезд из зоны проведения специальной военной операции и другие.

Адресная помощь будет предоставляться одиноко проживающему гражданину или каждому члену семьи, находящемуся в трудной жизненной ситуации. Право на получение социальной карты «Помощь» имеет гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории страны. Размер адресной помощи будет равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления. Средства на реализацию адресной помощи будут предоставляться субъектам России в виде субсидий из федерального бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается его важность и необходимость с учетом текущей ситуации. По мнению авторов, проект федерального закона «Об адресной помощи» имеет важное социальное значение, так как удовлетворение жизненно необходимых потребностей в питании, лекарствах и медицинских изделиях будет способствовать скорейшему возвращению граждан и семей к нормальной жизни в обществе, их социальной реабилитации.

Ранее депутаты Госдумы России внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает изменение условий потребительских кредитов. Проект закона предусматривает снижение максимального значения полной стоимости потребительского кредита до 100% годовых.

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Разиль Самигуллин