Кабмин Татарстана внес изменения в положение о государственном природном заказнике «Голубые озера»

В положение о государственном природном заказнике регионального значения комплексного профиля «Голубые озера» внесены изменения. Постановление об этом подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Согласно документу, на территории заказника запрещается любая деятельность, которая оказывает негативное воздействие на природные комплексы. В частности, под запрет попадает любое жилое строительство, садоводство и огородничество, за исключением предусмотренных постановлением случаев, мойка транспортных средств и сельскохозяйственной техники, сброс сточных и дренажных вод и другие действия, нарушающие экосистему места.

Также на территории заказника запрещено проезжать и оставлять механические транспортные средства, маломерные суда, за исключением некоторых случаев.

Проезд и стоянка механических транспортных средств допускается:

для органов, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

иных государственных и муниципальных органов, осуществляющих полномочия в границах заказника;

при проведении мероприятий по обслуживанию линейных объектов, ликвидации аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;

в рамках туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана».

Кроме того, в постановление внесены изменения, которые касаются времени посещения заказника. На территории Голубых озер допускается деятельность, направленная на достижение целей и решение основных задач создания заказника, по согласованию с комитетом. В том числе строительство и реконструкция объектов, строительство новых, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт ранее созданных гидротехнических сооружений и инженерно-технических коммуникаций.

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Разиль Самигуллин