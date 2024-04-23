В России стартует программа по обучению школьников и студентов управлению беспилотниками

Фото: Максим Платонов

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел заседание правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). В рамках заседания обсуждались вопросы закупок беспилотных авиационных систем и оснащения ими школ и колледжей. Также рассматривался вопрос разработки образовательных программ.

Представитель Минпросвещения доложил, что с 1 июля в 523 школах откроются специализированные кружки и в 30 колледжах — центры практической подготовки для обучения управлению беспилотниками. Учебные заведения, участвующие в проекте, будут оснащены учебными беспилотниками и кадровым составом для организации обучения. В проекте участвуют 30 субъектов Российской Федерации. Всего для этих целей закупят более 17 тысяч учебных беспилотников. Закупки должны быть объявлены до 1 мая.

Андрей Белоусов подчеркнул, что полная готовность программы должна быть обеспечена с 1 сентября, когда учащиеся начнут следующий учебный год. Для этого уже с июля необходимо запустить программу.

Также первый вице-премьер отметил, что учебные заведения должны быть не только оснащены беспилотниками, но и иметь соответствующие площадки для тренировочных полетов. В рамках проекта в школах и колледжах будут оборудованы специализированные классы, малые и основные полетные зоны, ремонтные станции и зоны 3D-печати. Андрей Белоусов поручил Минпросвещения дополнительно проработать с Росавиацией вопрос аттестации подготовленных образовательных программ и педагогов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина