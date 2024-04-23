Трассу М-12 «Восток» подготовят к майским праздникам

Фото: Максим Платонов

Автодор сообщает, что трасса М-12 будет готова к пиковому трафику на майские праздники и началу туристического сезона.

Компания увеличит штат сотрудников многофункциональных зон и контейнерных АЗС на время туристического сезона, чтобы избежать очередей на заправках и в зонах отдыха. При необходимости персонал будет в ручном режиме координировать водителей.

После заправки автомобиля «Автодор» рекомендует автовладельцам отгонять машину на парковку МФЗ и уделить внимание себе и пассажирам. Можно отдохнуть, размяться на тренажерах, поиграть с детьми на детской площадке или посетить кафе.

На трассе М-12 от Москвы до Казани предусмотрены 32 многофункциональные зоны. На территории Татарстана сейчас действуют четыре МФЗ, две из которых находятся в Лаишевском районе, вблизи села Нижние Кармачи, а еще две — возле села Большие Кайбицы.

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Анастасия Фартыгина