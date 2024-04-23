Казанские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по русскому языку

Учащиеся из Казани заняли призовые места на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. В мероприятии, проходившем с 13 по 19 апреля в Северо-Кавказском федеральном университете, приняли участие более 300 человек из 77 регионов страны.

Школьники из Казани показали отличные результаты. Призовые места заняли следующие учащиеся:

Альмира Гиззатуллина из школы №23;

Бриллиант Зиннатуллина и Сафия Газизуллина из гимназии-интерната №4;

Азат Хуснуллин из гимназии №125;

Мария Шкуро из специализированного олимпиадно-научного центра «СОлНЦе»;

Диана Мадьярова и Карина Антонова из международной школы столицы Республики Татарстан.

Ранее сборная Татарстана, состоящая из пяти девятиклассников из Казани и Набережных Челнов, заняла первые три места на международной математической олимпиаде. Соревнования проходили с 25 по 30 марта в Туркменистане и были посвящены 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги.

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Разиль Самигуллин