Доля детей с ожирением в Татарстане оказалась выше российских показателей

Фото: Динар Фатыхов

Доля страдающих ожирением детей в возрасте до 17 лет в Татарстане в 2023 году составила 2 166,7 случая на 100 тысяч населения аналогичного возраста. Об этом «Реальное время» узнало на основе данных Минздрава России. При этом республиканские показатели оказались выше общероссийских. В целом по стране в 2023 году доля детей с ожирением составляет 1 965 случаев на 100 тысяч человек.

Усредненные данные по Приволжскому федеральному округу Минздрав России не привел, однако среди регионов ПФО только в четырех количество случаев ожирения оказалось ниже общероссийских: Самарская область (1 962 на 100 тысяч), Мордовия (1 609,5), Башкортостан (1 520) и Нижегородская область (1 432).

Наибольшее количество случаев ожирения среди детей от 0 до 17 лет в ПФО отмечено в Оренбургской области — 5 146,1 случая на 100 тысяч населения аналогичного возраста. Далее идут Кировская (3 655,5) и Саратовская (3 118,5) области. Также в пятерке лидеров расположились Удмуртия (3 051,5) и Пермский край (2 365,4).

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Артем Гафаров