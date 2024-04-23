Минниханов открыл Международный турнир по бильярдному спорту

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Казани на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева состоялось торжественное открытие Международного турнира по бильярдному спорту — Кубка раиса Республики Татарстан (Кубок мира) среди мужчин и женщин. В церемонии открытия принял участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.



Отборочные этапы турнира запланированы с 23 по 27 апреля, а финальные встречи пройдут 28 апреля в 13.00 (женщины) и в 16.00 (мужчины). Призовой фонд турнира составляет 2 500 000 рублей.

После мультимедийного пролога с приветственными словами выступили раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-президент Федерации бильярдного спорта России, генеральный секретарь Международного комитета по пирамиде Яков Фирсов.

— Бильярд — это очень красивый вид спорта, здесь собрались способные и талантливые спортсмены, — заявил раис. пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов поприветствовал участников турнира и подчеркнул, что борьба на турнире будет упорной. Он также поблагодарил за то, что площадкой для международного турнира по бильярду был выбран ИТ-парк им. Рамеева в Казани.



Яков Фирсов вручил главный знак отличия международной организации и выразил слова благодарности принимающей стороне. Он также отметил, что сегодня Татарстан является одним из главных центров развития бильярдного спорта. «Пусть победит сильнейший!» — пожелал Яков Фирсов участникам турнира.

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Рената Валеева