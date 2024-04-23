Константин Гагаринов назначен директором казанского филиала Tele2

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщил о назначении Константина Гагаринова на должность директора казанского филиала. Ранее он возглавлял региональное представительство телеком-оператора в Кировской области.

— Телеком-рынок в Татарстане — один из самых динамичных в стране: сильные игроки, передовые технологии, высокий темп ведения бизнеса и огромный потенциал для развития компании, роста сети и привлечения новых абонентов, — рассказал директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров.

Гагаринов присоединился к Tele2 в 2013 году, заняв должность директора кировского филиала. За время работы в регионе под его руководством были запущены сети 3G и 4G, начат проект по переформатированию розничной сети и проведена реконструкция дилерского ландшафта.

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Артем Гафаров