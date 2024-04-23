Новости общества

11:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Буинском районе установят контейнерные площадки в 26 муниципалитетах за 3,6 млн рублей

10:55, 23.04.2024
В Буинском районе установят контейнерные площадки в 26 муниципалитетах за 3,6 млн рублей
Фото: Владимир Васильев

В Буинском районе обустроят новые контейнерные площадки. Полная стоимость установки — 3 589 806 рублей. Об этом «Реальное время» узнало из материалов сайта «Госзакупки».

Проведение работ планируется в:

  • Кайбицком сельском поселении: Кайбицы, Верхний Наратбаш, Степные Енали;
  • Кайбицком СП: Бик-Утеево, Каменный Брод;
  • Большефроловском СП: Большое Фролово, Степаново, Черки-Дюртиле;
  • Новочечкабском СП: Новые Чечкабы, Кыр-Тавгильдино, Мамоткозино, Ахмаметьево;
  • Яшевском СП: Яшевка;
  • Бюргановском СП: Бюрганы, Старые Бурундуки, Чувашский Сарыкамыш;
  • Альшеевском СП: Яскуль, Альшеево, Раково;
  • Старотинчалинском СП: Старые Тинчали, Старый Сарсаз, Старостуденецкие Выселки, Шаймурзино;
  • Тимбаевском СП: Каменный Брод;
  • Старостуденецком СП: Старый Студенец, Новый Студенец.

В перечень строительных работ включены установка металлических столбов, заливка бетоном, облицовка ворот, монтаж кровли и укрепление обочин. Сами контейнеры для отходов в смету не входят.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева
Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также