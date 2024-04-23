В Буинском районе установят контейнерные площадки в 26 муниципалитетах за 3,6 млн рублей
В Буинском районе обустроят новые контейнерные площадки. Полная стоимость установки — 3 589 806 рублей. Об этом «Реальное время» узнало из материалов сайта «Госзакупки».
Проведение работ планируется в:
- Кайбицком сельском поселении: Кайбицы, Верхний Наратбаш, Степные Енали;
- Кайбицком СП: Бик-Утеево, Каменный Брод;
- Большефроловском СП: Большое Фролово, Степаново, Черки-Дюртиле;
- Новочечкабском СП: Новые Чечкабы, Кыр-Тавгильдино, Мамоткозино, Ахмаметьево;
- Яшевском СП: Яшевка;
- Бюргановском СП: Бюрганы, Старые Бурундуки, Чувашский Сарыкамыш;
- Альшеевском СП: Яскуль, Альшеево, Раково;
- Старотинчалинском СП: Старые Тинчали, Старый Сарсаз, Старостуденецкие Выселки, Шаймурзино;
- Тимбаевском СП: Каменный Брод;
- Старостуденецком СП: Старый Студенец, Новый Студенец.
В перечень строительных работ включены установка металлических столбов, заливка бетоном, облицовка ворот, монтаж кровли и укрепление обочин. Сами контейнеры для отходов в смету не входят.
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