Владимир Путин подписал закон о создании «Национального словарного фонда»

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы под названием «Национальный словарный фонд». Этот проект должен обеспечить доступ к информации о нормах современного русского литературного языка гражданам, организациям и государственным учреждениям. Фонд будет доступен онлайн и бесплатно. В нем будут статьи из нормативных словарей, а также информация о развитии русского языка.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, а на его реализацию потребуется 182,3 млн рублей. Этот шаг продолжает усилия по соблюдению и укреплению роли русского языка как государственного языка России.

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Екатерина Петрова