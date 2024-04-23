В Татарстане в марте 2024 года зарегистрировано более 9 тысяч сделок с недвижимостью

В Татарстане в марте 2024 года зарегистрировано более 9 тысяч сделок с недвижимостью, в том числе в Казани — 736. Также в марте 2024 года в регионе было совершено 5 946 сделок по купле-продаже жилья, что немного выше февральских показателей. Из них в Казани зарегистрировано 2 082 договора.

В целом в Татарстане в марте состоялось 7 088 сделок с применением ипотеки, включая сделки с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану.

Напомним, в период с 1 по 14 апреля 2024 года спрос на долгосрочную аренду в России снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным, предоставленным руководителем категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константином Каменевым.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин