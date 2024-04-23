Лучшим инклюзивным проектом для школьников России признан проект Мензелинской школы Татарстана

Сегодня, 23 апреля, в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в павильоне №57 «Просвещение» впервые прошло награждение победителей Национальной премии «Россия — мои горизонты». Премия присуждается Министерством просвещения Российской Федерации и Фондом гуманитарных проектов.

Всего на соискание премии было подано 3 111 заявок из всех регионов России. Из них в шорт-лист отобрано порядка 70 проектов.

Одним из проектов-победителей стал «Профи буду Я» ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». Проект признан лучшим в номинации «Лучший инклюзивный проект» России.

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Рената Валеева