Три дня на Каспии: татарстанский бизнес ищет выход к побережью

Татарстанская делегация вернулась из Баку, где провела IV заседание совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Азербайджан всегда был интересен с точки зрения прямого выхода на рынки Турции и Ирана, а после вчерашней встречи глав России и Азербайджана в Москве открывается новый этап, ведь ничто не мешает развитию МТК «Север — Юг», предсказывают эксперты. И хотя Азербайджан еще не присоединился к Евразийскому экономическому союзу, татарстанский бизнес готов «штурмовать» выход к Каспию. Нефтехимики собираются перенести в Сумгаитский промпарк выпуск полимеров, судостроительная корпорация «Ак Барс» нащупывает точки соприкосновения, а КАМАЗ открыл сервисный центр на освобожденных территориях.

Коробченко проехался по освобожденным территориям

Накануне встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева на высшем уровне татарстанская делегация успела побывать в Баку с большой бизнес-миссией. В течение трех дней команда во главе с вице-премьером — министром промышленности и торговли РТ Олегом Коробченко объезжала промышленные зоны с льготным режимом налогообложения, которые находятся на освобожденных территориях, а также посетили СЭЗ «Алят», Бакинский дом МСП и «Баку ЭКСПО Центр». Провела серию каскадных встреч с руководством ключевых госструктур — с Минэнерго страны, Агентством поощрения экспорта и инвестиций Azpromo, Агентством развития особых экономических зон KOBIA и «зафиналила» предварительными договоренностями о локализации отдельных проектов в промпарках. Делегацию сопровождал торговый представитель Татарстана в Азербайджане Мурат Гадыльшин.

«В первую очередь мы связываем свои надежды с химическим направлением. Думаю, что первые проекты в этой сфере появятся на базе Сумгаитского парка (ООО «Сумгаитский технологический парк», — прим. ред.), — сообщил гендиректор технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин, участвовавший в переговорах. — Химия — консолидирующая отрасль, а производство и поставка оборудования станут одним из драйверов развития наших совместных проектов». В свою очередь, азербайджанские партнеры подтвердили готовность участвовать в Международном экономическом саммите «Россия — исламский мир: KazanForum» и выставке Russia Halal Expo, которые пройдут в этом году в Казани. Уже в мае пройдет круглый стол «Россия — Азербайджан», сообщили в пресс-службе АИР.

Где есть потенциал в товарообороте

Официальным поводом для поездки стало участие в IV заседании совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Ее сопредседателем с азербайджанской стороны является министр экономики Микаил Джаббаров, а с татарстанской стороны — вице-премьер Олег Коробченко. Как сообщила пресс-служба Министерства экономки Азербайджана, между республиками есть большой потенциал для увеличения товарооборота. Пока внешнеторговый товарооборот между Татарстаном и Азербайджаном остается невысоким, хотя и движется семимильными шагами. По итогам 2022 года он составил $125 млн. «Татарстан экспортирует в Азербайджан сельскохозяйственную, фармацевтическую, бумажную продукцию, древесину и ее производные. В свою очередь, Азербайджан везет в Татарстан фрукты и овощи, нефтепродукты, минералы. Азербайджанские инвесторы инвестировали в экономику Татарстана $66,5 тысячи. И, разумеется, это не предел, у нас есть большой потенциал для расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», — прокомментировала глава АИР Талия Минуллина. Перед началом заседания делегация Татарстана возложила венок к могиле Гейдара Алиева и цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева, которые похоронены на Аллее почетного захоронения.

Не стоит скрывать, что поездка в Баку изначально имела и своеобразный политический оттенок. По времени она совпала с окончанием присутствия миротворческих российских в Карабахе, который перешел под контроль Баку. Видимо, завершение карабахского вопроса открыло возможности для прямого взаимодействия с регионами РФ.

Эта тема прозвучала на заседании двухсторонней группы, где акцент был сделан на восстановительных работах, которые проводятся властями Азербайджана в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре. «Карабах и Восточный Зангезур, Нахчыван объявлены зоной зеленой энергетики, и использованию альтернативных источников энергии в этих районах уделяется особое внимание», — говорится в сообщении азербайджанской стороны. Интересно, что сотрудничество Азербайджана и Татарстана было закреплено почти 30 лет назад, когда первый президент Минтимер Шаймиев и отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев подписали историческое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве двух республик. Но оживил договоренности великих «отцов» двух республик на фоне разворота на восток буквально недавно, год назад, Рустам Минниханов.

Первые проекты выстрелят из Сумгаита

Приоритетами в развитии торгово-экономических отношений Татарстана и Азербайджана назвали переработку полимеров, машиностроение, судостроение и энергетику. По словам гендиректора «Химграда» Айрата Гиззатуллина, переработка полимеров традиционно хорошо развита в республике, часть проектов можно перенести на площадку Сумгаитского парка с тем, чтобы иметь выход на рынки Турции и Ирана: «Здесь большой потенциал, потому что производство термоэластопластов хорошо развито в Азербайджане. Это позволит организовать производство с выходом не только на внутренний рынок. Безусловно, интересно работать с соседями — с большим рынком Турции, Ирана. Весь регион (имеется в виду Средний Восток) могли бы обслуживать из Азербайджана с учетом того, что созданы беспрецедентные льготные условия в экономических зонах, в индустриальных парках и промышленных кварталах, которые развиваются в Азербайджане», — рассказал глава технополиса «Химград».

Особенно заинтересованы в выходе к Каспийскому морю судостроители. СК «Ак Барс» имеет серьезные заделы и готова наладить сотрудничество с партнерами в Азербайджане. КАМАЗ недавно открыл сервисный центр на освобожденных территориях: «Это большой знаковый проект. Другие машиностроительные предприятия имеют прочные связи и надеются на сотрудничество», — рассказал Айрат Гиззатуллин.

Отдельное направление — энергетика, а точнее, строительство «умных сетей», которыми занимаются татарстанские предприятия. «Они активно работают здесь, ведут производство оборудования для электрических сетей», — отметил Гиззатуллин. Перспективная ниша — инфраструктура для электромобилей. Компания «Энергоразвитие», резидент «Химграда», готова строить здесь зарядные станции. К тому же у нее есть опыт выхода на рынок Узбекистана.

На радость бизнесу — рабочих полно

Больше всего радует бизнес отсутствие дефицита квалифицированной рабочей силы. «Того кадрового дефицита, о котором много говорится в РФ, можно было бы избежать, размещая производства в Азербайджане, — рассуждает Айрат Гиззатуллин. — Потому что хорошая демографическая ситуация, высокий уровень подготовки специалистов, и они могли бы работать на тех предприятиях, которые мы здесь создаем». Причем власти Азербайджана много делают для обучения и подготовки персонала: «Мы убедились в этом, когда посещали учебные заведения», — сказал Гиззатуллин.

Знакомство с промпарками и экономическими зонами организовало Агентство поощрения экспорта и инвестиций Azpromo, под чьим управлением находятся несколько объектов. По словам Айрата Гиззатуллина, они побывали на площадках в освобожденных территориях, где созданы привлекательные налоговые преференции и установлены низкие тарифы на электричество. «Инженерная инфраструктура должна быть готова к моменту выхода инвестора на площадку», — высказал он свое пожелание.

«Впервые в постсоветской истории встреча руководителей двух стран не будет омрачена повесткой, которую диктовала ситуация в Нагорном Карабахе. Иначе говоря, развитию сотрудничества между нашими странами больше ничего не мешает», — считает эксперт по Южному Кавказу Фонда стратегической культуры Андрей Арешев (цитата по «Свободной прессе»). По его мнению, одним из основных проектов экономического сотрудничества России и Азербайджана станет развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», который пройдет через Азербайджан. Он свяжет индийский порт Мумбаи и Санкт-Петербург с дальнейшим выходом на Европу после окончания санкционной эпохи».