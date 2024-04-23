Отключение системы электронной очереди в отделе по вопросам миграции 24 и 25 апреля

Пресс-служба УМВД России по Казани в своем telegram-канале предупреждает жителей города об отключении системы электронной очереди в отделе по вопросам миграции.

24 и 25 апреля в отделе по вопросам миграции, расположенном по адресу ул. Чехова, д. 8/2, не будет работать система электронной очереди. Это связано с проведением технических работ и отключением электроэнергии.

Они напомнили, что необходимо учесть эту информацию при планировании посещения отдела. Перед визитом рекомендуют заранее уточнять время приема через официальный сайт Управления МВД России по Казани во вкладке «Государственные услуги».

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Рената Валеева