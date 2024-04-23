Татьяна Голикова обсудила с регионами ход реализации национального проекта «Образование»

Заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова провела совещание, посвященное реализации национального проекта «Образование». В ходе встречи обсуждались итоги 2023 года и результаты, достигнутые за I квартал текущего года.

На реализацию национального проекта «Образование» в 2019–2023 гг. было выделено свыше 1 трлн рублей. Большая часть средств направлялась в регионы на масштабные инфраструктурные преобразования. Уровень достижения нацпроекта, по оперативным данным, на апрель 2024 года составляет 99,9%.

По итогам прошлого года выполнены все показатели нацпроекта. Так, Россия вошла в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Создано 791,7 тыс. новых мест в школах, более 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. 52% школьников и 81% педагогов активно используют сервисы федеральной платформы цифровой образовательной среды.

В 2023 году в регионах создано более 3 тыс. центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точки роста», свыше 300 детских технопарков «Кванториум», 261 центр «IT-куб». В прошедшем году было введено в эксплуатацию более 430 школ в 54 регионах.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что все школы, которые были введены в эксплуатацию в 2023 году и вводятся в эксплуатацию в текущем году, должны пройти лицензирование и получить лицензию до 1 сентября 2024 года.

Также в 2023 году завершена работа по обеспечению бесплатным здоровым горячим питанием учеников начальных классов школ. Приведены в соответствие с современными требованиями 958 пищеблоков. С 1 сентября 2023 года 100% учеников 1–4-х классов получают бесплатное горячее питание.

По программе комплексного развития «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь России» в 2023 году более 60 объектов молодежной инфраструктуры были отремонтированы, оснащены оборудованием в 42 регионах страны.

Кроме того, по федеральному проекту «Социальная активность» отмечается стремительное развитие волонтерского движения. В 2023 году в добровольческую деятельность вовлечены 15,2 миллиона человек.

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Разиль Самигуллин