В Казани у директора центра соцподдержки изъяли 34 свертка с метадоном

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», в Казани задержали руководителя автономной некоммерческой организации «Центр социальной поддержки граждан «Доверие» Дениса Логунова. Он подозревается в серии покушений на незаконный сбыт наркотических средств.



Логунова у дома на улице Фучика остановили наркополицейские и вместе с понятыми провели личный досмотр — в кармане подозреваемого оказались 34 свертка, замотанные изолентой. В свертках, как позже установили эксперты, находилось не меньше 9 граммов синтетического наркотика «метадон». 35-й сверток сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в одном из тайников, который успел сделать фигурант в Приволжском районе.

Еще 16 граммов наркотика изъяли на квартире задержанного.

В отделе полиции «Сафиуллина» в отношении директора АНО «Центр соцподдержки «Доверие» возбудили дело о незаконном обороте наркотических средств. Приволжский райсуд Казани уже удовлетворил ходатайство следствия о водворении Логунова в СИЗО. Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда, мера пресечения избрана до 17 июня.



По версии следствия, руководитель АНО вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, согласившись за вознаграждение забирать партии наркотиков, размещенных на территории Татарстана, хранить их у себя и делать «закладки» для дальнейшего сбыта бесконтактным способом. Вину после задержания Логунов частично признал.

Созданный им центр «Доверие» работает с мая 2019 года. Специализируется на предоставлении социальных услуг престарелым и инвалидам, в том числе на уходе с обеспечением проживания.