Совет директоров «Татнефти» определился с выплатой дивидендов

Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 25,17 рубля за каждую обыкновенную и привилегированную акции по итогам работы за 2023 год. Суммарная выплата за год составит 88,42 рубля.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам, приходится на 20 мая 2024 года. А те, кто имеет право на получение дивидендов, смогут получить их 4 июля.

Годовое собрание акционеров «Татнефти» состоится 14 июня. На нем будет обсуждаться в том числе распределение прибыли компании.

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Анастасия Фартыгина