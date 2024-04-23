На Булаке в Казани появится новый фонтанный комплекс

Этим летом в Казани на протоке Булак появится новый фонтанный комплекс. Для проведения работ понизили уровень воды в протоке. Сейчас идет переустройство коммуникаций и демонтажные работы. В конце апреля рабочие получат все необходимое оборудование и приступят к его установке. Ход работ осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин.

Комплекс будет состоять из 56 фонтанов с высотой струи в 10 метров. Раньше они были пышными, но низкими, а теперь будут направлены вверх. Это позволит реализовать различные сценарии работы.

Вдоль всей протоки появится подсветка — на данный момент эти работы выполнены на 27%. Рабочие уже облицевали пять мостов, смонтировали почти 7 из 8 километров кабельных линий архитектурной подсветки и новых сетей освещения. Всего планируется установить более 4 тысяч светильников.

Напомним, в рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани обновят десять остановок общественного транспорта. Новые павильоны улучшат внешний вид города и обеспечат комфортные условия ожидания для пассажиров и гостей Казани.

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Разиль Самигуллин