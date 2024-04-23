В Татарстане увеличилось количество приобретенной сельхозтехники
Государственная статистика показывает, что в Татарстане за 2023 год приобрели около 400 единиц сельскохозяйственной техники. Это на 36 единиц больше, чем в 2022 году.
Увеличение приобретенной техники зафиксировано по нескольким позициям:
- дождевальные машины и установки (+19 единиц);
- жатки валковые (+8 единиц);
- зерноуборочные комбайны (+10 единиц);
- комбинированные агрегаты (+11 единиц).
В то же время по некоторым позициям отмечено снижение приобретенных тракторов:
- доильные установки и агрегаты (-3 единицы);
- картофелеуборочные комбайны (-3 единицы);
- кормоуборочные комбайны (-9 единиц);
- культиваторы (-3 единицы);
- машины для посевов (-28 единиц);
- тракторные плуги (-26 единиц).
Кукурузоуборочные комбайны в 2023 году в Татарстане не приобретали.
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