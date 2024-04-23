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В Татарстане увеличилось количество приобретенной сельхозтехники

14:01, 23.04.2024
В Татарстане увеличилось количество приобретенной сельхозтехники
Фото: Роман Хасаев

Государственная статистика показывает, что в Татарстане за 2023 год приобрели около 400 единиц сельскохозяйственной техники. Это на 36 единиц больше, чем в 2022 году.

Увеличение приобретенной техники зафиксировано по нескольким позициям:

  • дождевальные машины и установки (+19 единиц);
  • жатки валковые (+8 единиц);
  • зерноуборочные комбайны (+10 единиц);
  • комбинированные агрегаты (+11 единиц).

В то же время по некоторым позициям отмечено снижение приобретенных тракторов:

  • доильные установки и агрегаты (-3 единицы);
  • картофелеуборочные комбайны (-3 единицы);
  • кормоуборочные комбайны (-9 единиц);
  • культиваторы (-3 единицы);
  • машины для посевов (-28 единиц);
  • тракторные плуги (-26 единиц).

Кукурузоуборочные комбайны в 2023 году в Татарстане не приобретали.

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    Анастасия Фартыгина
    ПромышленностьАгропром Татарстан

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