Инаугурация президента России пройдет 7 мая
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.
Сенатор Андрей Клишас ранее объявил дату инаугурации. Перед церемонией члены Совета Федерации пройдут тест на коронавирус. Пока неизвестно, какие особенности будут у инаугурации.
Ранее в «Реальном времени» сообщили, что председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом Российской Федерации.
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