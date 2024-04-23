В Казани стартовала Менделеевская школа-конференция молодых ученых

Фото: Дмитрий Печенкин

Более 100 молодых ученых из 29 вузов России съехались в Казань, чтобы принять участие во втором туре Менделеевского конкурса студентов-химиков.

Первый этап конкурса предполагал заочное изучение студенческих работ. В конкурсную комиссию поступило 236 работ студентов из 47 вузов и 36 городов России, Киргизии, Китая. Таджикистана и Узбекистана. Соорганизаторами проекта выступили КНИТУ-КХТИ, Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и компания СИБУР.

Ко второму туру ученые институтов Российской академии наук и ведущих вузов России отобрали 107 работ. Авторы этих работ из 29 вузов РФ съехались в Казань для проведения второго тура. Для сравнения, в 2023 году Менделеевский конкурс прошел в Иваново. В нем приняли участие 107 студентов из 36 университетов и 24 городов России и Казахстана. Казань принимает конкурс второй раз, до этого он проводился в столице Татарстана в 2014 году.

— За 2 года химия стала звучать с самых высоких трибун. Раньше она ассоциировалась с негативным воздействием на окружающую среду. Сейчас пришло понимание, что, если мы уберем химию, окажемся в каменнном веке — рассказал студентам на открытии школы председатель жюри, директор института органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН Михаил Егоров.

— Поднимать экономику можно только за счет экономики. Я желаю вам выиграть все ваши олимпиады, конкурсы, быть самыми лучшими. На химии вы сделаете прекрасную карьеру — заявил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

Менделеевский конкурс студентов-химиков учрежден в 1990 году по инициативе Всесоюзного химического общества им. Д.И.Менделеева, и проводится ежегодно совместно с институтами Российской академии наук и с ведущими российскими химическими вузами. Цель конкурса — поддержка и поощрение научной деятельности студентов, обучающихся по химическим, химико-технологическим и материаловедческим специальностям и направлениям подготовки; приобщение студентов-химиков младших курсов к исследовательской работе.

На Менделеевской конференции все студенты должны представить стендовый доклад по теме конкурсной работы. По итогам стендовой сессии будут отобраны студенты для выступления с устным 10-минутным докладом. Во время конференции будет также проходить параллельная научная программа: лекции, мастер-классы, экскурсии.