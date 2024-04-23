Жители Татарстана жалуются на проблемы с терапией от ВИЧ

Фото: Татьяна Демина

За 3,5 месяца 2024 года в Татарстане поступило несколько жалоб на поставку препаратов для ВИЧ-инфицированных. Об этом пациенты сообщали на сайте «Перебои.ру». С начала года там зафиксировано шесть жалоб: две — из Казани, по одной — из Набережных Челнов, Елабуги, Альметьевска и поселка Октябрьский.

Внезапно изменился порядок выдачи препарата

Основная жалоба — сокращение терапии с 3—4 месяцев до 1—2. Из-за этого татарстанцам придется чаще уделять время посещению СПИД-центров, а тем, кто приезжает из деревень и поселков, необходимо тратить время на дорогу в ближайший город.

— Выдали терапию только на месяц, аргументируя тем, что проблемы с «Ламивудином», а именно с его закупками. Выдача терапии теперь строго на месяц. Как быть тем, кто работает вахтовым методом? Каждый месяц ездить за терапией возможностей нет, — сообщил 26 марта житель Елабуги.

— Выдавали препараты на 3—4 месяца, в этом месяце выдали на один месяц. В больнице сказали, что на больший срок нет, — об этом на сайте 19 февраля написал житель Набережных Челнов.

Лекарств нет

Некоторые пациенты также сообщают о внезапной выдаче других препаратов вместо ожидаемых. Они выражают надежду, что проблемы с препаратами временные и поставки возобновятся в прежних объемах. 21 марта Сергей из Казани оставил жалобу на сайте: «В СПИД-центре кончился «Ламивудин». Когда будет — неизвестно». С такой проблемой обратился и житель Альметьевска:

— Мне внезапно поменяли схему лечения. Вместо «Тенофовира» плюс «Ламивудина» выдали «Дизаверокс», — пишет он.



— Хотел получить терапию, но врач сказала, что пока нет в наличие «Амивирена» («Ламивудина») . Сказали, что ждут уже давно, — написал 20 февраля пациент из Октябрьского. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На недостаток препаратов и смену лечения обратил внимание житель Казани, он обратился к руководству Республики Татарстан с просьбой решить проблему:

— К сожалению, проблемы с препаратами возникли и в городе Казани. Со слов работников местного Центра СПИД, препаратов на всех не хватает и в целях равномерного распределения препаратов всем нуждающимся терапию выдают на более короткий срок, чем прежде: если ранее выдавали на четыре месяца, то теперь лишь на два. Надеемся, что это временная мера и поставки препаратов («Долутегравира» под торговой маркой «Тивикай») возобновятся в прежних объемах и будут выдаваться на привычные сроки. Хочется обратить внимание руководства Республики Татарстан на данное обстоятельство, в частности главы Татарстана и местного Минздрава, — написал 29 января Евгений из Казани.

«ВИЧ-инфицированные в полном объеме обеспечиваются препаратами»

Минздрав Татарстана ответил «Реальному времени» на запрос о нехватке лекарств. По данным ведомства, на 1 апреля 2024 года на учете в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ состояло более 15 000 ВИЧ-инфицированных.

— ВИЧ-инфицированные в полном объеме и без перерывов в лечении обеспечиваются антивирусными препаратами с соблюдением комплектности схем лечения согласно нормативным документам, — сообщили в Минздраве Татарстана.

Антивирусные препараты поступают в Татарстан по федеральному бюджету. На первое апреля 2024 года в республику поступило 30% от общего объема препаратов, заявка на которые была отправлена ранее. В настоящее время продолжается плановое поступление антивирусных препаратов, в том числе и «Ламивудина», за счет федерального и республиканского бюджетов.

Препарат «Ламивудин» входит в схему лечения 61% ВИЧ-инфицированных. Смена схемы лечения проводится только по решению врачебной комиссии Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ по клиническим показаниям, с учетом лабораторных показателей и сопутствующих заболеваний пациента.

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Рената Валеева