Минниханову презентовали проект центра 3D-печати и термодеструкции отходов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел в Доме Правительства РТ заседание Совета директоров акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».

На заседании был представлен ряд инновационных проектов. Так, компания «Лазерные Системы» предлагает открыть в Татарстане Центр аддитивных технологий для развития услуг 3D-печати. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Васильев.

В компании освоили технологии SLM-печати по металлу. Они востребованы в авиакосмической промышленности, машиностроении и энергетике. Специалисты «Лазерных Систем» также занимаются реверс-инжинирингом оборудования.

— Будущее за этими машинами. Надо нашим промышленникам съездить… Мы раньше и мечтать об этом не могли. Немыслимые вещи, которые можно решать с помощью аддитивных технологий, — сказал Минниханов.

Среди реализованных проектов компании «Лазерные системы» — оптимизация конструкции сопел для установок в ПАО «Северсталь». пресс-служба Раиса РТ

Группа «Безопасные Технологии» (Санкт-Петербург) разработала технологии высокотемпературной утилизации отходов для предприятий ТЭК. Об этом сообщил заместитель директора по газовому оборудованию Александр Приходченко. В ГК «Безопасные технологии» производят установки термической деструкции (УТД) буровых и других нефтесодержащих отходов, системы очистки промышленных выбросов и сточных вод с мусорных полигонов. Предлагаются также сервисные услуги по утилизации отходов. Возможно участие в проектах переработки мусора, анонсированных мэрией Казани, добавил докладчик.

Гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин предложил присмотреться к проектам переработки нефтешламов. Он отметил, что в республике нет ни одной установки для работы с нефтешламами, и предложил начать с пилотного проекта в одном из районов.

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Рената Валеева