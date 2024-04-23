В Татарстане главу поселения будут судить за матпомощь самому себе

Фото: Динар Фатыхов

Перед Заинским судом предстанет 63-летний глава Поповского сельского поселения Татарстана Ислам Амерханов. Его обвиняют по шести эпизодам превышения полномочий и шести эпизодам присвоения вверенных средств, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По версии СКР, на основании собственных заявлений о выделении материальной помощи глава получил из бюджета своего поселения около 100 тысяч рублей — на оплату учебы своей дочери, непредусмотренную доплату к отпуску в размере двух окладов, а также на покупку запчастей для служебного авто «Шевроле Нива» — без предоставления отчета о расходовании средств.

В ходе следствия вину руководитель поселения признал частично, при этом полностью возместил ущерб бюджету.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки сотрудников экономической полиции МВД Татарстана.