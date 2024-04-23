В Казани подвели итоги XI Международной олимпиады по татарскому языку и литературе

В Казанском Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма 20 апреля подвели итоги XI Международной олимпиады по татарскому языку и литературе.

В олимпиаде приняли участие более 12 тысяч школьников и студентов из Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, а также из Татарстана и других регионов России.

Гран-при присуждено Раисе Абдуллиной из казанской средней общеобразовательной школы-интерната «СОлНЦе», Ильдану Калимуллину из татарской гимназии №65 г. Уфы Республики Башкортостан и Зульфие Шарафутдиновой, студентке второго курса Кыргызско-Российского Славянского университета в Киргизии.



Заключительный этап олимпиады проходил в Казани с 17 по 20 апреля. В нем приняли участие 500 учащихся и студентов из пяти зарубежных стран, 27 регионов страны и школ республики. Участники прошли три тура: выполнение письменных и устных заданий по татарскому языку, литературе, истории татарского народа и Татарстана, защита проектных работ на темы «Татарстан — язык науки и информационных технологий» или «Семья — непрерывная связь поколений».

По итогам заключительного этапа определились три обладателя Гран-при, 20 победителей и 77 призеров. Работы участников оценивало жюри из 30 педагогов и деятелей науки. Председатель жюри — завкафедрой татарского языка и литературы Набережночелнинского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук Радик Галиуллин.

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Рената Валеева