В Татарстане в прошлом году наблюдалось 26 тысяч детей с ожирением: это хуже, чем в 2022-м

Фото: Максим Платонов

По последним данным Минздрава России, в Татарстане наблюдается 26 тысяч детей с ожирением в возрасте от 0 до 17 лет. Это составляет 2 167 пациентов на 100 тысяч населения этого возраста, то есть почти каждый 46-й ребенок в республике.

В Приволжском федеральном округе Татарстан занимает только 8-е место по уровню ожирения у детей. Минимальный показатель наблюдается в Нижегородской области — 1 432 человека, что составляет примерно каждого 70-го ребенка.

Наибольшие показатели ожирения в ПФО наблюдаются:

Оренбургская область — 5 146 (каждый 19-й); Кировская область — 3 656 (каждый 27-й); Саратовская область — 3 119 (каждый 32-й).

Среди всех регионов России Татарстан занимает лишь 38-е место. Самый большой уровень ожирения остается за Оренбургской областью. Наименьший показатель зафиксирован у трех республик Кавказского федерального округа — Дагестана, Ингушетии и Чечни.

Ранее мы писали, что в Татарстане почти каждый пятый подросток наблюдается у врача-эндокринолога. Об этом «Реальному времени» рассказала главный внештатный детский эндокринолог Минздрава республики Мария Шайдуллина.

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Рената Валеева