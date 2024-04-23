В Казань прибыл агитационный поезд «Сила в правде»

Сегодня на Казанском вокзале состоялась торжественная встреча агитационного поезда «Сила в правде», который отправился в путь по городам России. В его вагонах представлены экспонаты, посвященные событиям специальной военной операции, патриотизму и истории России. Миссия проекта — рассказать о подвигах военнослужащих и работе медиков в зоне боевых действий.

Агитационный поезд преодолеет 34 тысячи километров пути. Он сделает остановки в 17 субъектах Российской Федерации, чтобы рассказать о героях нашего времени и напомнить о славных страницах истории страны. Жители городов смогут ознакомиться с экспозициями, в том числе посвященными культуре и истории Татарстана.