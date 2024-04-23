Золото подешевело на 2,8% — это максимальное падение за год

На нью-йоркской бирже Comex зафиксировано значительное падение цен на золото. В понедельник котировки июньских контрактов на золото по итогам торгов упали на 2,8%, достигнув минимального уровня с 5 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Более того, дневное снижение цены стало максимальным более чем за год (с февраля 2023 года). По мнению инвесторов, ослабление геополитической напряженности и переключение внимания на более рискованные активы, такие как акции, способствует снижению спроса на золото и другие защитные активы.

«Поскольку очевидно, что Иран и Израиль на данный момент воздерживаются от любой дальнейшей прямой конфронтации, золото и серебро не могут бросить вызов» растущей привлекательности облигаций, доходность которых растет, заявил директор по исследованиям BullionVault Адриан Эш.

Во вторник котировки контрактов на золото продолжают снижаться — на 1,3%, до $2316,4, а котировки серебра — на 1,4%, до $26,88. В начале месяца цена на золото впервые превысила $2400 за унцию.

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Разиль Самигуллин