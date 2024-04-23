В 2023 году в России зарегистрировано 686 лекарственных препаратов

В 2023 году в России зарегистрировано 686 лекарственных препаратов, из них 77% — российского производства. Об этом стало известно на итоговой коллегии Минздрава России, которая прошла в рамках «Дня национальных приоритетов: продолжительная и здоровая жизнь» на Международной выставке-форуме «Россия».

В отчете также отмечается, что производство отечественных лекарств в 2023-м выросло на 7%, медицинских изделий — на 15%. За год зарегистрировано 16 медицинских изделий.

Рост производства лекарственных препаратов и медицинских изделий подчеркивает успехи страны в обеспечении населения доступными и качественными препаратами. Это особенно важно для развития отечественной фармацевтической отрасли и укрепления здоровья граждан. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Чебоксарский медицинский колледж и ознакомился с инновационным подходом к обучению специалистов.

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Разиль Самигуллин