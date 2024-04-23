Кабинет министров Татарстана внес изменение в правила предоставления субсидий для юридических лиц

Кабинет министров Татарстана принял решение внести изменение в порядок предоставления субсидий из бюджета юридическим лицам, 100% акций (долей) которых принадлежат Татарстану. Корректировка затронет процесс принятия решения о выделении средств на капитальные вложения в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц.

Постановление вступит в силу после официальной публикации на сайте правовой информации Республики Татарстан.

Ранее кабмин Татарстана установил порядок предоставления субсидии из бюджета республики для НКО на мероприятия в сфере инновационной и инвестиционной деятельности. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

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Разиль Самигуллин