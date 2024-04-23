«Ездили с Рифкатом Нургалиевичем, всё обошли, ребята серьезные»

Петербургский производитель 3D-станков может стать третьим претендентом на открытие центра контрактной печати изделий для предприятий Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Острая конкурентная борьба разворачивается за открытие в Казани центра аддитивных технологий, который мог бы «проглотить» потребность в контрактной печати деталей и узлов для промышленных предприятий Татарстана. Новым претендентом, после заявки ГК «Росатом» и московской ГК «ЗД-Интеграция», стало питерское АО «Лазерные системы». Производитель первых серийных 3D-станков предложил сегодня на заседании совета директоров ТНХИ-Х открыть центр с пятью-шестью станками — больший парк есть только у «Ростеха». Другая питерская компания презентовала технологию утилизации нефтешламов.



Отечественные 3D-принтеры на подходе

«День Санкт-Петербурга» — так можно назвать сегодняшнее заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», чью повестку наполнили презентациями ноу-хау разработчиков из Северной столицы. Правда, в открытом доступе заслушали только две — это технология SLI (аддитивные технологии), которую развивает резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург» компания «Лазерные системы», и технологии утилизации опасных отходов ГК «Безопасные технологии». Оба разработчика впервые приехали на заседание «Татнефтехиминвест-холдинга», но чувствовали себя уверенно, так как их решения получили распространение в стране, а республика может их взять на вооружение или нет. Однозначно интерес к ним есть, но их внедрение, как всегда, зависит от экономического эффекта.

Гендиректор АО «Лазерные системы» Дмитрий Васильев сразу пошел, что называется, с козырей. Имея за плечами 25-летний опыт работы в области аддитивных технологий, компания успела разработать и запустить в серийное производство промышленные 3D-принтеры. Как сообщил Дмитрий Васильев, их компания первой в стране наладила сборку отечественных станков, получив заключение Минпромторга России. И вошла в реестр как серийный поставщик отечественного оборудования. По его словам, станки имеют поле печати «максимум 250—350 мм», а на выходе новый — с полем печати 500 мм. Освоено несколько видов материалов — углеродистая, нержавеющая сталь, титан, медь. «Из этого всего можно «выращивать» изделия, а качество лучше, чем литье, но близко к ковке», — сказал Дмитрий Васильев.

Гендиректор АО «Лазерные системы» Дмитрий Васильев сразу пошел, что называется, с козырей. Луиза Игнатьева / realnoevremya.ru

В Татарстане может появиться ЦАТ с 5—6 станками

Спикер предложил создать в Татарстане центр аддитивных технологий (ЦАТ), основав парк из пяти-шести станков. Это будет второй по величине ЦАТ в стране — больше только у «Ростеха». По мнению Васильева, спрос на услуги по контрактной печати растет в астрономической прогрессии. По его данным, прогноз оказался в 4 раза ниже реальной потребности. «Центров не хватает: их на порядок меньше, чем есть спрос. Центры перегружены, хотя есть и те, кто купил оборудование, но не знает, что с ним делать», — поделился он. Для сравнения, средний парк техники ЦАТ в Китае состоит из 100 станков.

Но места на рынке 3D-печати хватит всем, полагает Васильев. «Этот вид бизнеса масштабируемый», — сказал он.

«Альберт, какие мысли?»

«Будущее за этими станками, понятно», — согласился Рустам Минниханов. «Альберт, какие мысли?» — обратился он к помощнику Альберту Гильмутдинову, который сам долгое время проводил разработки по этой теме, будучи ректором КНИТУ-КАИ.

Тот оказался под впечатлением. «Мы были на этом предприятии, ездили с Рифкатом Нургалиевичем, всё обошли, пообщались с коллегами, ребята серьезные, работаем», — доложил он.

«Раньше мы даже не мечтали, когда учились в институте. Многие вопросы можно решать», — согласился Минниханов. И поручил предприятиям съездить. « Надо пообщаться с предприятиями, чтобы информация прошла, может, даже специалистам съездить, посмотреть. Надо взять наших промышленников, думаю, что крупные компании — СИБУР, «Татнефть» заинтересуются, у нас много импортного оборудования», — полагает раис.

«Раньше мы даже не мечтали, когда учились в институте. Многие вопросы можно решать», — согласился Рустам Минниханов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

До этого с заявкой на создание схожего центра выступал основатель группы компаний i3D Михаил Родин. Он намерен построить завод 3D-печати стоимостью 1,5 млрд рублей. Возглавляемая им группа компаний «ЗД-Интеграция» получила субсидию Минпромторга РФ в 280 млн рублей, предприятие предполагается разместить на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишево. Первые станки 3D-печати выйдут в середине 2025 года. Еще раньше с инициативой создать центр выступала ГК «Росатом».